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NBA konferans finalinde Timberwolves'u yenen Thunder, seride 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 118-103 yenen Oklahoma City Thunder, seride 2-0 öne geçti.

Selçuk Buğra Gökalp  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
NBA konferans finalinde Timberwolves'u yenen Thunder, seride 2-0 öne geçti

Ankara

Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 3 ribaunt, 8 asist, Jalen Williams 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Chet Holmgren 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle ve Jaden McDaniels 22 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Serinin üçüncü maçı, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da Timberwolves'un ev sahipliğinde oynanacak.

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