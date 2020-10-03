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NBA finalinde Lakers 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi finalinde Miami Heat'i 124-114 yenen Los Angeles Lakers, seride 2-0 öne geçti.

Yunus Kaymaz   | 03.10.2020
NBA finalinde Lakers 2-0 öne geçti

İstanbul

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 29-23 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 68-54 üstünlükle gitti. Son periyoda 10 sayı farkla (103-93) giren Lakers, sahadan 124-114 galip ayrıldı.

İlk maçta sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan Heat'in all-star oyuncuları Goran Dragic ve Bam Adebayo, bu mücadelede forma giyemedi.

Lakers'ı galibiyete, 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üreten LeBron James ile 32 sayı, 14 ribaunt, 1 asistle "double double" yapan Anthony Davis taşıdı.

Üst üste iki final maçında da 30 sayı barajını aşan Anthony Davis, Kobe Bryant'tan (2010 finali) sonra bunu başaran ilk Lakers'lı oyuncu oldu.

Mücadeleyi 25 sayı, 13 asistle tamamlayan Butler, Heat'in en skoreri oldu. Kelly Olynyk 24, Tyler Herro 17 sayı kaydetti.

Final serisinin üçüncü maçı, 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30'de oynanacak.


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