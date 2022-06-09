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NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 116-100 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Mutlu Demirtaştan   | 09.06.2022
NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti

İstanbul

NBA final serisi üçüncü maçında Doğu Konferansı şampiyonu Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Warriors'ı TD Garden'da ağırladı.

İlk ve son çeyrekte etkili performans ortaya koyan Celtics, pota altı sayılarında rakibine 52-26'lık üstünlük kurarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Jayson Tatum 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Klay Thompson 25 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Serinin 4. maçı, 11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00'te yine Celtics'in ev sahipliğinde yapılacak.

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