NBA Batı Konferansı finalinde Timberwolves, Mavericks'i 105-100 yendi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 105-100 yenerek, ilk galibiyetini aldığı seride durumu 3-1'e getirdi.
İstanbul
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Timberwolves, konuk olduğu Mavericks'i 5 sayı farkla mağlup etti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı, Karl-Anthony Towns da 25 sayı kaydetti.
Mavericks'te 28 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Luka Doncic'in etkili performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Bu eşleşmenin galibi, NBA finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.