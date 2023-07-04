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Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves, genç yıldızı Anthony Edwards'ın sözleşmesini 5 sezonluğuna uzattı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık kontrat

Ankara

NBA'de yer alan habere göre, 2020'de 1 numaralı draft olarak Timberwolves'un kadrosuna katılan ve geçen sezon ilk kez all-star seçilen 21 yaşındaki oyuncuya, 5 sezon karşılığında 260 milyon dolarlık maksimum çaylak kontratı ödenecek.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından anlaşmayı doğrulayan Edwards, "Bu inanılmaz Timberwolves organizasyonunun, bir parçası olarak kalmaya devam edeceğim için oldukça gururlu ve heyecanlıyım. Sıkı çalışmanın sizi nerelere taşıyabileceğini görmek, harika bir duygu." ifadelerini kullandı.

Edwards, Timberwolves formasıyla geçen sezon 24,6 sayı, 5,8 ribaunt ve 4,4 asist ortalamasıyla oynadı. Genç şutör, geçen sezon play-off maçlarında performansını daha da yükselterek 31,6 sayı, 5,2 asist ve 5 ribaunt ortalamasını yakaladı.

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