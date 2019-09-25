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Spor, Basketbol

Melih Mahmutoğlu sezona kupayla başlamayı hedefliyor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Kaptanı Mahmutoğlu, "İyi başlamayı, kupayla başlamayı ve devamında da tüm sezonu en iyi şekilde geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sezer Yavuz   | 25.09.2019
Melih Mahmutoğlu sezona kupayla başlamayı hedefliyor

İstanbul

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, yarın Anadolu Efes'le Gaziantep'te oynayacakları 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını kazanarak sezona iyi başlamak istediklerini belirtti. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Melih, Anadolu Efes karşısında yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacaklarını hatırlatarak, kendilerine güvendiklerini aktardı.

Zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Birçok oyuncumuz Dünya Kupası'nda forma giydi. Tam takım olarak çalışabileceğimiz süre sınırlıydı. Bazı oyuncularımızda da sakatlık sorunları bulunuyordu. Bu yüzden en ideal hazırlık dönemini geçirebildiğimizi söyleyemeyeceğim. Ancak biz gücümüzü biliyoruz. Takım arkadaşlarıma ve ekip olarak yapabileceklerimize güveniyorum. Çok zorlu ve uzun bir sezonun ilk resmi maçına çıkacağız. Elbette kupayla başlamak, sakatlıklar nedeniyle iyi bitiremediğimiz sezonun ardından güzel bir başlangıç yapmak en büyük dileğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakanın tüm biletlerinin satıldığını dile getiren sarı-lacivertli oyuncu, "Fenerbahçe taraftarı bizi Gaziantep'te de yalnız bırakmayacak. Gittiğimiz her yerde en iyi şekilde destekleniyoruz ve yine aynısı olacak. İyi başlamayı, kupayla başlamayı ve devamında da tüm sezonu en iyi şekilde geçmeyi hedefliyoruz. Hem kendi takımıma hem de tüm rakiplerimize sakatlıksız bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

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