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Mavericksli Luka Doncic, NBA tarihine geçti

Sacramento Kings'i 127-123 yenen Dallas Mavericks'in 20 yaşındaki oyun kurucusu Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.01.2020
Mavericksli Luka Doncic, NBA tarihine geçti

Ankara

Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, bir karşılaşmada 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını aşan en genç oyuncu olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihine geçti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i 127-123 yenerek peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

Altı ismin çift haneli skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla öne çıktı. 20 yaşındaki Sloven oyun kurucu, bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.

NBA kariyerinin 109. karşılaşmasında 20. kez üç istatistikte de çift haneye çıkan Doncic, lig tarihinde 20 "triple double"a en kısa sürede ulaşan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti. Oscar Robertson, 45 maçla rekoru elinde tutuyor.

Furkan'dan Nets potasına 15 sayı

Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Brooklyn Nets'i 117-106 yendiği mücadelede 15 sayı kaydetti.

76ers'ta Tobias Harris 34 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons da 20 sayı, 11 asist, 6 ribauntla "double double" yaptı.

Nets'te Spencer Dinwiddie 26 sayı, 8 asist, Jarrett Allen ise 17 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 117-106

Boston Celtics-Detroit Pistons: 103-116

Miami Heat-San Antonio Spurs: 106-100

Chicago Bulls-Washington Wizards: 115-106

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 99-104

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 121-130

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 100-86

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 107-117

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 123-127

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119

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