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Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansıyla Lakers engelini aştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansının yardımıyla konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 127-125 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansıyla Lakers engelini aştı

Ankara

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişmeli geçen mücadelesinde Mavericks, sezon içi turnuvasını kazanan Lakers'ı yenerek sezonun 15. galibiyetine uzandı.

Mavericks'te all-star Doncic 33 sayı, 17 asist ve 6 ribaunt, Tim Hardaway 32 sayı, Dante Exum 26 sayı ve 4 ribaunt, Grant Williams 19 sayıyla oynadı.

Bu sezon 10. kez kaybeden Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı ve 11 ribaunt, LeBron James 33 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve 3 top çalma, Austin Reaves 22 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Taurean Prince 15 sayı, 4'er ribaunt ve asistle mücadele etti.

Suns, Warriors'ı 3 sayı farkla yendi

Öne çıkan diğer çekişmeli müsabakada Phoenix Suns, ağırladığı Golden State Warriors'ı 119-116 mağlup etti.

Sezonun 13. galibiyetine imza atan Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Jusuf Nurkic 17 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Bradley Beal 16 sayı, 3'er ribaunt ve asist, Jordan Goodwin 16 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Chimezie Metu 14 sayı ve 5 ribaunt ile skora katkı verdi.

23. maçında 13. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Stephen Curry 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Brandin Podziemski 20 sayı, 11 ribaunt ve 5 asist, Jonathan Kuminga 16 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 15 sayı, 11 asist ve 5 ribaunt, Dario Saric 15 sayı ve 4 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 120-113

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 127-125

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 106-114

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 119-116

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 119-99

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