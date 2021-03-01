Euro
8.84
Dolar
7.31
BIST 100
1,495.62
Altın
1,758.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması töreni
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Lakers, Warriors engelini rahat geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'u 117-91 mağlup etti.

Abdullah Tevge   | 01.03.2021
Lakers, Warriors engelini rahat geçti

İstanbul

NBA'e 7 maçla devam edildi. Dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından Trail Blazers galibiyetiyle moral bulan Lakers maça hızlı başladı ve ilk periyotu 41-21 önde kapadı. Staples Center'da oynanan müsabaka boyunca üstünlüğünü koruyan Los Angeles ekibi Golden State Warriors'u 117-91 yendi.

Lakers'ta Kyle Kuzma 12 sayı, 11 ribaunt ile double double yaparken LeBron James 19, Alex Caruso ve Markieff Morris 13'er sayı üretti.

Warriors'ta, Eric Paschall 18 ve Stephen Curry 16 sayı buldu.

Boston Celtics son anda kazandı

İki Doğu Konferansı ekibinin mücadelesinde Boston Celtics, Washington Wizars'ı son anlarda bulduğu basketlerle 111-110'luk skorla yendi.

Celtics'te, Jason Tatum 31, Kemba Walker 21, Daniel Theis 20 sayıyla oynadı.

Wizards'ta ise Bradley Beal'ın 46 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Ayrıca, Russell Westbrook 24 sayı, 11 ribauntla double double yaparken Davis Bertans da 20 sayı attı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Washington Wizards: 111-110

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 84-133

Miami Heat-Atlanta Hawks: 109-99

Detroit Pistons-New York Knicks: 90-109

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 117-91

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 99-118

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 126-127


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı
Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Lakers, Warriors engelini rahat geçti

Lakers, Warriors engelini rahat geçti

Kevin Durant sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçında oynayamayacak

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, Houston engelini aştı

NBA'de Furkan Korkmaz 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu

NBA'de Furkan Korkmaz 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu
NBA'de Hornets Warriors'ı son saniyede mağlup etti

NBA'de Hornets Warriors'ı son saniyede mağlup etti
LeBron James NBA'de '35 bin kulübü'ne girdi

LeBron James NBA'de '35 bin kulübü'ne girdi