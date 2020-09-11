Euro
8.86
Dolar
7.47
BIST 100
1,102.00
Altın
1,945.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Lakers seride avantajı ele geçirdi

Amerikan Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.09.2020
Lakers seride avantajı ele geçirdi

Ankara

NBA'e, Batı Konferansı play-off yarı final serisi dördüncü maçıyla devam edildi. 

ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin özellikle ilk devresinde iyi savunma yapan Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100'lük skorla yenerek seride 3-1 öne geçti ve konferans finaline kalmak adına önemli bir avantaj yakaladı.

Lakers'ta Anthony Davis 29 sayı ve 12 ribaunt, LeBron James 16 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist, Rajon Rondo 11 sayı ve 10 ribauntla "double double" yaparken, Alex Caruso ise 16 sayıyla play-off kariyerindeki sayı rekorunu kırdı.

Rockets'ta Russell Westbrook 25 sayıyla takımının en skoreri olurken, James Harden 21 sayı ve 10 asist, Eric Gordon 19, Austin Rivers 14 sayı ile oynadı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı
Koronavirüs hastalarının destekçisi 'virüsü yenenler' oldu
Market ve pazar yerlerinde Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'sosyal mesafe'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 329 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1209, Brezilya'da 922 kişi öldü

Benzer haberler

Lakers seride avantajı ele geçirdi

Lakers seride avantajı ele geçirdi

İki uzatma sonunda kazanan Toronto Raptors seriyi son maça taşıdı

NBA play-off yarı finalinde Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı

NBA play-off yarı finalinde Heat, Bucks karşısında 3-0 önde

NBA play-off yarı finalinde Heat, Bucks karşısında 3-0 önde
NBA play-off'larında Houston Rockets yarı finale çıktı

NBA play-off'larında Houston Rockets yarı finale çıktı
NBA play-off'larında Lakers ve Bucks yarı finalde

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks yarı finalde