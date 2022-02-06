Dolar
13.56
Euro
15.54
Altın
1,807.99
ETH/USDT
3,003.40
BTC/USDT
41,498.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Lakers, LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta Knicks'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği New York Knicks'i uzatmada 122-115 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 06.02.2022
Lakers, LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta Knicks'i yendi

İstanbul

NBA'e 6 maçla devam edildi. Lakers, sakatlıktan dönen yıldız oyuncusu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Knicks'i geçerek 26. galibiyetini aldı.

Lakers'ta Malik Monk 29 sayı, Anthony Davis 28 sayı, 17 ribauntla oynadı.

Knicks'te RJ Barrett'ın 36, Julius Randle'ın 32 sayısı sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

Grizzlies, Magic deplasmanında kazandı

Batı Konferansı üçüncüsü Memphis Grizzlies, deplasmanda Orlando Magic'i 135-115 yenerek 37 galibiyete ulaştı.

Grizzlies'te Ja Morant 33 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Jaren Jackson Jr 21 sayı, 6 ribaunt, De'Anthony Melton 16 sayı, 10 ribaunt üretti.

Ligin en fazla mağlubiyet yaşayan takımı (42 mağlubiyet) Magic'te Cole Anthony 22, Jalen Suggs 17, Franz Wagner 15 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 115-135

Charlotte Hornets-Miami Heat: 86-104

Washington Wizards-Phoenix Suns: 80-95

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 122-115 (Uzatmada)

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 108-137

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 113-103

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya ve Karabük'te tatbik edilmeye başlanacak
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti

Benzer haberler

Lakers, LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta Knicks'i yendi

Lakers, LeBron James'in 'triple-double' yaptığı maçta Knicks'i yendi

NBA 2022 All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu