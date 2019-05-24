Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.80
Dolar
6.08
BIST 100
85,855.70
Altın
1,281.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar   | 24.05.2019
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Simon'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyececeği belirtildi.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes forması ile 37 karşılaşmada görev yapan Simon, maç başına 9,4 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Hırvat oyuncu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 17 müsabakada 12,2 sayı, 3,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Anadolu Efes, dün de başantrenör Ergin Ataman ve ABD'li oyuncu Bryant Dunston ile ikişer yıllık sözleşme imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

Anadolu Efes Banvit deplasmanında

Anadolu Efes Banvit deplasmanında

Ergin Ataman iki yıl daha Anadolu Efes'te

'Artık hedefimiz lig şampiyonluğu'

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu
Ergin Ataman'dan kupa sözü

Ergin Ataman'dan kupa sözü
Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Şu anda tek düşündüğüm şampiyon olmak

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Şu anda tek düşündüğüm şampiyon olmak