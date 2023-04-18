Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti

Ankara
NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayarak 17 yıl sonra ilk kez play-off'a kalan Kings, konuk ettiği rakibini 8 sayı farkla geçti ve seride avantajı ele geçirdi.
Kings'te De'Aaron Fox 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Domantas Sabonis 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Malik Monk 18 sayı ve 6 ribaunt, Kevin Huerter 15 sayı ve 5 ribaunt, Davion Mitchell 14 sayı, Harrison Barnes ise 13 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı ve 6 asist, Andrew Wiggins 22 sayı ve 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı ve 5 ribaunt, Gary Payton 13 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.
Serinin üçüncü maçı, 21 Nisan'da Warriors'ın sahasında oynanacak.
Sixers seriyi 2-0'a getirdi
Doğu Konferansı play-off ilk turunda, Philadelphia 76'ers, özellikle ikinci yarıda yaptığı iyi savunmanın yardımıyla, ağırladığı Brooklyn Nets'i 96-84 yenerek seride 2-0 üstünlük sağladı.
Sixers'ta Tyrese Maxey 33 sayı, Joel Embiid 20 sayı, 19 ribaunt, 7 asist ve 3 blok, Tobias Harris 20 sayı ve 12 ribaunt, James Harden 8 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık performans sergiledi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçta süre alamadı.
Nets'te Cameron Johnson 28 sayı, Mikal Bridges 21 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Spencer Dinwiddie 12 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla mücadeleyi tamamladı.
Serinin üçüncü karşılaşması, 21 Nisan Cuma günü Nets'in evinde yapılacak.
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