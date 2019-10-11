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Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda 40. sezon başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

Emre Doğan   | 11.10.2019
Kadın basketbolunda 40. sezon başlıyor

İstanbul

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 40. sezon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Bu sezon "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanmaya başlayacak ligde Fenerbahçe, 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe, son yıllara damga vurdu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 14 sezonda 11 kez ipi göğüsleyen Fenerbahçe, şampiyonluk sayısında Galatasaray'ı geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sayısını 14'e çıkardı.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var 

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

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