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Joel Embiid NBA'de 2022-23 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Joel Embiid NBA'de 2022-23 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi

Ankara

NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Kamerun doğumlu ABD vatandaşı pivot, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Giannis Antetokounmpo'yu (Milwaukee Bucks) geçerek ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilme onurunu yaşayan Embiid, normal sezonun MVP'si ödülünü ilk kez aldı. Jokic, 2021 ve 2022'de, Antetokounmpo ise 2019 ve 2020'deki ödülü kazanmıştı.

29 yaşındaki Embiid, Hakeem Olajuwon'dan (1994) sonra normal sezonun MVP'si seçilen ikinci Afrika doğumlu NBA oyuncusu oldu. Embiid, Allen Iverson'dan (2001) bu yana ödülü alan ilk 76ers oyuncusu olarak da kayıtlara geçti.

76ers'ın 54 galibiyet, 28 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 3. sıradan play-off'lara gitmesinde başrol oynayan Embiid, 33,1 ortalamayla 2022'nin ardından bu yıl da sayı krallığını elde etti. All-star pivot ayrıca 10,2 ribaunt, 4,2 asist, 1,7 blok ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

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