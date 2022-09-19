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İspanya, Avrupa basketbol şampiyonluğunu Madrid'de kutladı

İspanya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu Madrid'de kutladı.

Şenhan Bolelli   | 19.09.2022
İspanya, Avrupa basketbol şampiyonluğunu Madrid'de kutladı Fotoğraf: Burak Akbulut - AA

Madrid

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, finalde Fransa'yı 88-76 yenerek kazanan İspanya Basketbol Milli Takımı için Madrid'deki Wizink Spor Salonu'nda bir kutlama organize edildi.

İspanyol taraftarlar tıklım tıklım doldurdukları salonda milli basketbolcularına büyük sevgi gösterisinde bulunurken, "şampiyon" tezahüratlarıyla destek verdi.

Taraftarlara hitaben konuşma yapan takım kaptanı 37 yaşındaki Rudy Fernandez, "Sergio'ya (başantrenör) ve bu takımdaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. 20 yaşındaki biri gibi bu turnuvadan büyük zevk almamı sağladılar." dedi.

İspanya Milli Takımı'nın İtalyan başantrenörü Sergio Scariolo da "(Umudunu kaybetme) filmini hatırlıyor musunuz? Birilerinin size yapamayacağını söylemesine asla izin vermeyin." şeklinde konuştu.

Şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Willy Hernangomez ve finalin en iyi oyuncusu olan kardeşi Juancho Hernangomez salonu dolduran kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

Taraftarlarla şarkılar söyleyerek eğlenen basketbolcular, "Seneye dünya şampiyonası var." diyerek, gelecek için de iddialı olduklarını vurguladılar.

İspanya basketbolda, 2009, 2011, 2015'in ardından 4. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.



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