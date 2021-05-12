Euro
10.10
Dolar
8.32
BIST 100
1,441.62
Altın
1,831.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
logo
Spor, Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi play-off mücadelelerinde Pınar Karşıyaka Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

Emre Doğan   | 12.05.2021
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

İstanbul

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Anadolu Efes (1), Fenerbahçe Beko (2), Pınar Karşıyaka (3), TOFAŞ (4), Beşiktaş Icrypex (5), Türk Telekom (6), Darüşşafaka Tekfen (7) ve Empera Halı Gaziantep Basketbol'un (8) mücadele edeceği play-off çeyrek final serisinde yarın 2 karşılaşma oynanacak.

Pınar Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Türk Telekom'u konuk edecek. Diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko, saat 20.15'te Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek. İlk 2 maçta eşitlik olması halinde son 4 ekip arasında yer alacak takım, serinin 3. ve son müsabakasının ardından belli olacak.

Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maçların programı şöyle:

Yarın:

18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)

14 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

15 Mayıs Cumartesi:

16.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

18.15 Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16 Mayıs Pazar:

18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

20.15 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek

TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek
TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetti

Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetti