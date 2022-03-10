Dolar
14.75
Euro
16.30
Altın
1,981.26
ETH/USDT
2,599.90
BTC/USDT
39,218.00
BIST 100
2,052.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı
logo
Spor, Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Hilmi Sever   | 10.03.2022
ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta başlıyor

İstanbul

Haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

12 Mart Cumartesi:

13.00 Semt77 Yalovaspor-Galatasaray Nef (90. Yıl)

15.30 Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ)

20.15 Aliağa Petkim-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Enka)

13 Mart Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Karataş Şahinbey)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
UAEA: Ukrayna'daki iki nükleer santralden uzaktan veri akışı kesildi
Japonya gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde 'yabancı öğrencilere' öncelik verecek
Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta başlıyor

Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak

Ergin Ataman'dan Rus takımlarının maçlarının silinmesiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Safiport Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Safiport Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
NBA'de Nets, Irving'in 50 sayısıyla kazandı

NBA'de Nets, Irving'in 50 sayısıyla kazandı
Spurs'ün başantrenörü Popovich NBA rekorunu egale etti

Spurs'ün başantrenörü Popovich NBA rekorunu egale etti