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Hidayet Türkoğlu'ndan Dünya Kupası değerlendirmesi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "2019 FIBA Dünya Kupası'nda elde edeceğimiz bir başarı, şu ana kadar hiç elde edemediğimiz olimpiyatlara gitme fırsatı oluşturur diye ümit ediyoruz." dedi.

Hüseyin Eroğul   | 15.04.2019
Hidayet Türkoğlu'ndan Dünya Kupası değerlendirmesi

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin'de yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları için fırsat olduğunu söyledi. 

Sinan Erdem'de Mercedes-Benz Türk ile gerçekleştirilen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "2019 FIBA Dünya Kupası'nda elde edeceğimiz bir başarı, şu ana kadar hiç elde edemediğimiz olimpiyatlara gitme fırsatı oluşturur diye ümit ediyoruz. Bu, Türk basketbol tarihinde büyük bir başarı olur. Kadınlarımız bunu iki defa başardı, onları bir kez daha kutlamak istiyorum. Dünya Kupası umarım bize uğur getirir." diye konuştu.

Sezon başında uygulamaya sokulan yabancı kuralı sayesinde yerli oyuncuların daha fazla süre aldığına dikkati çeken Türkoğlu, "Sezon başında yaptığımız yabancı kuralı ile Türk oyuncuların kendi takımlarında aldığı süreler arttı. Burada elde edecekleri tecrübeler ve yazın geçirecekleri kamp dönemiyle birlikte iyi durumda olacağımızı ümit ediyorum. Umarım Dünya Kupası'nda sergileyecekleri performansla da hayal ettiğimiz başarılara ulaşırız." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi'nde iki Türk takımının Dörtlü Final mücadele etmek için fırsat yakaladığını da sözlerine ekleyen Türkoğlu, "Avrupa Ligi'nde oynayan takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bu sene ilk defa bir ilki gerçekleştirmek için hepimiz takımlarımızın destekçisi olacağız. İki takımımız birden Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Final Four'da Türkiye'yi temsil etmek için fırsat yakaladı. Bu da Türk basketbol tarihinde bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.


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