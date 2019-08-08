Euro
6.13
Dolar
5.46
BIST 100
98,434.20
Altın
1,492.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Basketbol, Kurumsal Haberler

Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'na konuk olacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, yarın AA Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunacak.

Ercan Çakar   | 08.08.2019
Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'na konuk olacak

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın saat 11.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'na konuk olacak

Hidayet Türkoğlu AA Spor Masası'na konuk olacak

Türkiye U18 Avrupa Basketbol Şampiyonasında ikinci oldu

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi