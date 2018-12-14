Harden'ın 'triple double'ı galibiyet getirdi

NBA'de oynanan ve James Harden'ın "triple double" yaptığı maçta Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 126-111 mağlup etti.

anasayfa > spor, basketbol, dünyadan spor 14.12.2018

Harden'ın 'triple double'ı galibiyet getirdi

İSTANBUL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 126-111 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. James Harden'ın 50 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşısında salondan 126-111'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte, Clint Capela 16 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

LeBron James'in 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ürettiği Lakers'ta ise Kyle Kuzma 24 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 126-111

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 125-87

Orlando Magic-Chicago Bulls: 97-91

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 99-89

Muhabir: Yunus Kaymaz

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