Harden'ın 'triple double'ı galibiyet getirdi

İSTANBUL
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 126-111 yendi.
NBA'e 4 maçla devam edildi. James Harden'ın 50 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşısında salondan 126-111'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekipte, Clint Capela 16 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.
LeBron James'in 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ürettiği Lakers'ta ise Kyle Kuzma 24 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.
Sonuçlar
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 126-111
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 125-87
Orlando Magic-Chicago Bulls: 97-91
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 99-89
Muhabir: Yunus Kaymaz