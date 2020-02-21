Euro
6.59
Dolar
6.11
BIST 100
114,763.40
Altın
1,633.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors, all-star oyuncusu Klay Thompson’ın sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 21.02.2020
Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek

İstanbul

Warriors’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yıl haziran ayında Toronto Raptors ile oynanan NBA final serisinin 6. maçında sol diz ön çapraz bağları kopan Thompson’ın bu sezon sahalara dönmeyeceği duyuruldu. 

Geçen sezon yapılan açıklamada, bu ayki all-star organizasyonunun ardından takıma dönebileceği ifade edilen Thompson’ın sahalara dönüşünün eylül ayını bulacağı belirtildi.

Kariyerine 2011’de Warriors’ta başlayan 30 yaşındaki şutör oyuncu Thompson, takımıyla 3 NBA şampiyonluğu yaşadı ve 5 kez all-star seçildi.

Thompson, geçen yıl normal sezonda maç başına 21,5 sayı, 3,8 ribaunt, 2,4 asistle oynamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya

Benzer haberler

Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek

Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek