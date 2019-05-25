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Spor, Basketbol

Gaziantep Basketbol seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol, Galatasaray Doğa Sigorta'yı yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Kerem Kocalar   | 25.05.2019
Gaziantep Basketbol seriyi eşitledi AA/Kerem Kocalar

Gaziantep

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-69 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı seride yarı finale yükselecek takım, 28 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak üçüncü maçta belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 79-61 kazanmıştı.

Maça etkili başlayan konuk takım, ilk periyodun hemen başında 7-2 öne geçti. Kısa sürede toparlanan Gaziantep temsilcisi, karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken skora 9-9'luk dengeyi getirdi. Çekişmeli geçen bu periyodu Galatasaray takımı 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte karşılaşma başa baş devam etti. McKissic'in başarılı dış atışlarıyla üstünlüğü yakalayan Gaziantep Basketbol, devreyi 47-44 üstün kapattı.

Oyunun kontrolünü 3. periyotta da elinde tutan Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın son çeyreğine 65-61 galip durumda girdi.

Dördüncü çeyrekte iyi savunma yapmaya devam eden Gaziantep Basketbol, son 5 dakikaya 72-64 önde girdi. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, sahadan 79-69 galip ayrıldı.

Galatasaray adına 20 sayı üreten ve maçın en skorer ismi olan Harrison'ın çabası yenilgiyi önleyemezken, Gaziantep Basketbol'da McKissic 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

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