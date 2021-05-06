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Spor, Basketbol

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Ali Korkmaz   | 06.05.2021
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

İzmir

Rusya'nın Nihny Novgorod kentinde dün Pınar Karşıyaka ve İspanyol Casademont Zaragoza'nın yarı final vizesi aldığı organizasyonda bugün de Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile son şampiyon İspanyol Hereda San Pablo Burgos yarı finale kaldı.

Yarı finalde yarın saat 19.00'da Casademont Zaragoza-Pınar Karşıyaka ve saat 21.30'da Hereda San Pablo Burgos-SIG Strasbourg maçları oynanacak.

Yarınki müsabakaları kazananlar 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da final mücadelesine çıkacak. Kaybedenler ise aynı gün saat 16.00'da üçüncülük için karşılaşacak.

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