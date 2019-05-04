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Spor, Basketbol

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Belçika'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Iberostar Tenerife ile İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımları yarın karşı karşıya gelecek.

Yunus Kaymaz   | 04.05.2019
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

İstanbul

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu yarın belli olacak.

Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Iberostar Tenerife ile İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımları şampiyonluk için parkeye çıkacak.

Antwerp Spor Sarayı'nda oynanacak final mücadelesi TSİ 19.00'da başlayacak.

Dörtlü Final'de Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla Belçika temsilcisi Giants Antwerp arasındaki üçüncülük maçı ise TSİ 16.00'da yapılacak.

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