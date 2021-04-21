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FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maç programı belli oldu

Ali Korkmaz   | 21.04.2021
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maç programı belli oldu

İzmir

Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliğinde 5-8 Mayıs'ta oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maç programı belli oldu.

Çeyrek final müsabakalarının 5-6 Mayıs, yarı finallerin 7 Mayıs, final ve üçüncülük mücadelesinin 9 Mayıs'ta oynanacağı organizasyonda Pınar Karşıyaka ilk müsabakasını 5 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la oynayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, Çekya ekibini elemesi halinde yarı finalde Nizhny Novgorod-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Organizasyonda üçüncülük müsabakası 9 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, final maçı ise aynı gün saat 19.00'da yapılacak.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

5 Mayıs Çarşamba

19.00 Nizhny Novgorod (Rusya)-Casademont Zaragoza (İspanya)

21.30 ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka

6 Mayıs Perşembe

17.00 - Lenovo Tenerife (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa)

20.00 - Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Hereda San Pablo Burgos (İspanya)


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