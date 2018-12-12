Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk

İSTANBUL

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 10 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.

AX Armani Exchange Olimpia Milan ise altı galibiyet ve beş mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı alan Fenerbahçe, üst üste 7 karşılaşmayı kazandı.

Avrupa Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle yaptığı 12 maçın 9'unda galip gelen sarı-lacivertlilerin, son 8 maçta rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor.

Muhabir: Yunus Kaymaz