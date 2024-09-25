Fenerbahçe Kulübünden Ergin Ataman'a tepki

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile Panathinaikos'un dün yaptığı hazırlık maçının ardından Yunanistan temsilcisinin başantrenörü Ergin Ataman'ın tribünlerle yaşadığı diyalog hatırlatılarak "A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur. Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları 'Milli Takım Başantrenörlüğü' saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır." ifadeleri kullanıldı.
A Milli Takım'ın herkesin takımı olduğu vurgulanan açıklama şunlar kaydedildi:
"Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır. Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı milli takım antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, haddini aşan bu şahıs; saygınlık, tarafsızlık gibi olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.