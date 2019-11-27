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Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Khimki

Avrupa kupalarındaki 520. maçına çıkacak Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.

Emrah Oktay   | 27.11.2019
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Khimki

İstanbul

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftaya 16. sırada girdi.

Çıktığı 10 maçın 6'sını kazanıp 4'ünde mağlup olan Khimki ise 8. sırada yer aldı.

Avrupa'da 520. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 520. maçına Khimki müsabakasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 519 karşılaşmada 298 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 317 maça çıkan Fenerbahçe, 187 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Khimki ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 7 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, sahasında Khimki'ye karşı 5 maçın tamamını kazandı.

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