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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 5'e yükseldi

Ercan Çakar   | 15.04.2021
Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 5'e yükseldi

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda dün gerçekleştirilen testlerde iki, bugün de bir kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

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