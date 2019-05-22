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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Türk Telekom'u konuk edecek Fenerbahçe Beko'da 5 isim sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Süha Gür   | 22.05.2019
Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Istanbul

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Türk Telekom'u konuk edecek Fenerbahçe Beko'da 5 isim sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu Anadolu Efes'in ardından 28 galibiyet ve 4 yenilgiyle 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom karşısında görev yapamayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ni 4. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı.



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