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Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçına hazır

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dün Anadolu Efes'e yenilen sarı-lacivertli ekip, yarın Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük karşılaşmasının hazırlıklarını moralsiz bir şekilde yaptı.

Erkan Tiryaki   | 18.05.2019
Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçına hazır AA/Dursun Aydemir

Vitoria

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dün Anadolu Efes'e yenilen Fenerbahçe Beko, yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'daki antrenmanın son 10 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi.

Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 18.30'da Real Madrid'le üçüncülük maçına çıkacak.

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