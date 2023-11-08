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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.

Hilmi Sever  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

İstanbul

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.

Ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgisi olan Partizan ise 11. sırada bulunuyor.

Partizan'ın başantrenörlük görevini, Fenerbahçe'yi 7 sezon çalıştıran Zeljko Obradovic yapıyor.



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