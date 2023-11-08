Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

İstanbul
Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.
Ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgisi olan Partizan ise 11. sırada bulunuyor.
Partizan'ın başantrenörlük görevini, Fenerbahçe'yi 7 sezon çalıştıran Zeljko Obradovic yapıyor.
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