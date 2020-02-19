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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın İspanya temsilisi Real Madrid'i konuk edecek.

Emrah Oktay   | 19.02.2020
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak

İstanbul

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 25. haftaya 11 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada girdi.

Real Madrid ise 18 galibiyet, 6 yenilgiyle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Real Madrid 81-77 kazanmıştı.

Avrupa'da 534. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 534. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 533 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 227 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 331 maçın 195'ini kazandı, 136'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 11'ini eflatun-beyazlılar, 9'unu ise sarı-lacivertliler kazandı.

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