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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak.

Yunus Kaymaz   | 24.03.2022
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında

İstanbul

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu sezon oynadığı 25 maçın sadece 5'ini kaybeden Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor. 23 maçta 9 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip ise 11. sırada yer alıyor.

İki takımın bugüne kadar oynadığı 31 maçın 21'ini İspanyol temsilcisi kazandı.


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