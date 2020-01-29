Fenerbahçe Beko ALBA Berlin'e konuk olacak

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak.

Süha Gür   | 29.01.2020
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak.

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 531. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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