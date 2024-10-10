Dolar
34.23
Euro
37.50
Altın
2,630.18
ETH/USDT
2,364.20
BTC/USDT
59,731.00
BIST 100
8,964.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.

Emre Doğan  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini aldı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya - AA

İstanbul

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 2. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ilk THY Avrupa Ligi müsabakası karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, pota altından etkili olurken, Fenerbahçe Beko ise dış atışlardan 6 isabet buldu. Sarı-lacivertliler, Colson'ın 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 12. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 21-31. Sarı-lacivertli takım, özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kullandığı atışlarda sayı bulamayan ve oyundan düşen Anadolu Efes karşısında 15. dakikada farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 23-38. Ev sahibi ekip, son bölümde farkı tek hanelere çekmesine rağmen Fenerbahçe, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında dış atışlardan peş peşe basketler bulan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada farkı yeniden 15 sayıya yükseltti: 37-52. Bryant'ın skorer oyunuyla toparlanan Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 8 sayıya çekti: 48-56. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 60-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Fenerbahçe, 33. dakikada farkı yeniden 14 sayıya kadar çıkardı: 54-68. Anadolu Efes, Nwora ve Oturu ile skor üreterek farkın artmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler, 36. dakikayı 74-63 üstün geçti. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 39. dakikada skorda dengeyi sağladı: 74-74. Kalan bölümde dış atışlardan kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

Tarık Biberovic ile Bryant, diskalifiye edildi

Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic ile Elijah Bryant, diskalifiye edildi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Tarık Biberovic, turnike sonucu kaydettiği basketin ardından pota altında yerde kaldı. Aynı esnada Bryant da dengesini kaybederek yere düştü. Ardından ilk olarak Tarık'ın hamlesi üzerine iki oyuncu arasında fiziksel temas yaşandı. Takım arkadaşlarının ve hakemlerin araya girmesi üzerine gerginlik güçlükle önlendi.

Pozisyonu monitörden izleyen maçın hakemleri, Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ı oyundan ihraç etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Emine Erdoğan'dan Namazgah Cami'si paylaşımı
Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan amfibi gemilerden ilki Mersin'e ulaştı
Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini aldı

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftası, Türk derbisine sahne olacak

THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi heyecanı başladı

Basketbolda THY Avrupa Ligi heyecanı başladı
Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u yendi

Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u yendi
Basketbol Süper Ligi, 8 ilden 16 takımla başlıyor

Basketbol Süper Ligi, 8 ilden 16 takımla başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet