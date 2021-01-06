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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

Fenerbahçe erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 18. haftasında yarın Kızılyıldız mts ile karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 06.01.2021
Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada bulunuyor. Kızılyıldız mts ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 77-63'lük skorla kazanmıştı.

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