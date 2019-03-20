Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.48
BIST 100
104,457.20
Altın
1,302.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Ercan Doğan   | 20.03.2019
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında

Istanbul

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde 21 Mart Perşembe günü Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. 

Moskova'da Megasport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 79-75 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, ligde 23 galibiyet ve 4 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki CSKA Moskova ise 21 galibiyet alırken rakiplerine 6 kez mağlup oldu.

Bu arada, Fenerbahçe Beko'nun uzun oyuncusu Jan Vesely, karşılaşmada 7 ribaunt aldığı takdirde THY Avrupa Ligi'nde 1000 ribaunt barajını aşan 14. oyuncu olacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi
Avrupa Birliği’nde krizin yeni adresi İspanya
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko evinde kazandı

Fenerbahçe Beko evinde kazandı

Anadolu Efes son hücumda kaybetti

Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı

Fenerbahçe Beko Avrupa'da 500. maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko Avrupa'da 500. maçına çıkıyor
Fenerbahçe Beko 22. galibiyetini elde etti

Fenerbahçe Beko 22. galibiyetini elde etti
Anadolu Efes İsrail'de kazandı

Anadolu Efes İsrail'de kazandı