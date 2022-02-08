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Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 66-51 mağlup etti.

Emre Doğan   | 08.02.2022
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 12. galibiyetini elde etti. Lider Real Madrid ise 4. yenilgisini yaşadı. Rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise son 10 maçta 9. kez kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, Sergio Llull'un 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 4. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. Bu bölümden sonra toparlanan ve 17-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Beko, son 6 dakika 9 saniye sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında ilk periyodu 19-8 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Beko, ilk basketini 15. dakikada kaydetti. Bu periyotta attığı 8 sayıya karşılık potasında 9 sayıya izin veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 27-17 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, savunmada ve hücumda rakibine büyük üstünlük kurdu. 6 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 48-30 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 66-51 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, kapalı gişe oynandı.

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