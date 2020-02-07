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Fenerbahçe Beko-Maccabi FOX maçı sonrası gerginlik

Fenerbahçeli taraftarlar, İsrail ekibinin oyuncusu Wilbekin'in tribüne hareket yaptığını iddia ederek sert tepki gösterirken, kulüp başkanı Ali Koç onları sakinleştirmek için yanlarına gitti.

Erkan Tiryaki   | 07.02.2020
Fenerbahçe Beko-Maccabi FOX maçı sonrası gerginlik

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko ile Maccabi FOX arasında oynanan karşılaşmadan sonra sarı-lacivertli taraftarlarlar, kendilerine yönelik hareket yaptığını iddia ettikleri İsrail ekibinin oyuncusu Scottie Wilbekin'e sert tepki gösterdi.

Maccabi FOX'un son saniyelerde bulduğu basketle 78-77 kazandığı maçın ardından tribünler gerildi. Taraftarlar, A Milli Basketbol Takımı'nın da formasını giyen ABD'li oyuncu Wilbekin'in kendilerine salondan çıkarken el hareketinde bulunduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine büyük tepki gösteren taraftarları güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da ortamı yumuşatmak için taraftarların olduğu bölüme geldi. Başkan Koç, taraftarlardan sakinleşmelerini istedi.

Bu sırada taraftarlar, "Türk Milli Takımı'nın formasını giyen bir isim nasıl bize böyle hareket yapar?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Başkan Ali Koç'un da devreye girmesiyle taraftarlar salondan ayrıldı.


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