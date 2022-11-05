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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko ilk mağlubiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 81-80 mağlup oldu.

Yunus Kaymaz   | 05.11.2022
Fenerbahçe Beko ilk mağlubiyetini aldı

Istanbul

İki takımın da iyi savunmayla başladığı mücadelenin beşinci dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken, Katalan ekibi Jokubaitis'in serbest atışlarıyla ilk çeyreği 21-19 önde kapadı. Dengeli geçen ilk yarıda üç sayılık atışlarda rakibine göre daha iyi performans sergileyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-36 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Barcelona, sarı-lacivertli ekibin oyundan düştüğü ve top kayıpları yaşadığı bölümde bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkardı: 60-44. Temposunu yükselten sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun kritik üçlüğüyle bitime 55 saniye kala skoru 78-76'ya getirdi. Mola dönüşü rakibine Kalinic'in üçlüğüyle yanıt veren İspanyol temsilcisi, salondan 81-80 galip ayrılmayı başardı.

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı. Barcelona ise 4. galibiyetini elde etti.


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