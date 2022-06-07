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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko final serisinde 1-0 öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 85-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Yunus Kaymaz   | 07.06.2022
Fenerbahçe Beko final serisinde 1-0 öne geçti Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve baskılı oyunuyla rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic ve Vesely'nin basketleriyle 5-0 öne geçti. Molaya giden konuk takım, dönüşte Buğrahan Tuncer ve Singleton'ın sayılarıyla oyunu domine ederek 11-7 üstünlüğü yakaladı. Son 36 saniyesine 18-18 beraberlikle girilen ilk çeyreği Anadolu Efes, Dunston'ın basketiyle 20-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin hemen başında De Colo ve Metecan Birsen ile seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, yeniden skor üstünlüğünü ele geçirdi: 24-20. Etkili savunmasıyla 15. dakikaya kadar rakibine sadece iki sayı şansı veren ev sahibi ekip, farkı 7 sayıya (29-22) çıkardı. Fenerbahçe Beko'nun 37-30 üstünlüğüyle girilen son iki dakikalık bölümde, Larkin, Singleton ve Bryant ile 7 sayı bulan Anadolu Efes, skora dengeyi getirirken, iki takım soyunma odasına 37-37 eşitlikle gitti.

Fenerbahçe Beko, Vesely ve Henry'nin etkili oyunuyla 25. dakikayı 47-41 önde geçti. Beabois'in üç sayılık basketlerine Booker ile yanıt veren ve 28. dakikada farkı 10 sayıya kadar (59-49) çıkaran sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 59-53 skor üstünlüğüyle girdi.

Seyircisinin coşkulu desteğini arkasına alan ve 34. dakika içinde farkı 11 sayıya (72-61) kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, kalan bölümde oyunu tamamen domine ederek salondan 85-76 galip ayrıldı.

Seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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