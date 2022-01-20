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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko evinde kazandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 73-67 yendi.

Yunus Kaymaz   | 20.01.2022
Fenerbahçe Beko evinde kazandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 9'a çıkarırken, Litvanya temsilcisi 15. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris Kaunas karşısında Ulanovas, Lukosiunas ve Kalnietis'in basketleriyle ilk 4 dakikayı 9-0 geride geçen Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu ve Guduric ile skoru 9-7'ye getirdi. Konuk takım, son bölümde bulduğu basketlerle ilk çeyreği 13-7 üstün kapadı.

İkinci çeyreğin başında Tarık ile üç sayı üreten sarı-lacivertli takım karşısında farkı 11 sayıya (10-21) kadar çıkaran Zalgiris Kaunas, rakibini molayı zorladı. Seyircisinin desteğine rağmen tempoyu artırmakta zorlanan ve hücumlardan düşük yüzdeli şutlarla dönen ev sahibi ekip, soyunma odasına 30-24 mağlup gitti.

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Litvanya ekibi, Kalnietis ve Lukosiunas'ın üç sayılık atışlarıyla 24. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 26-43. Bu bölümden sonra toparlanan sarı-lacivertli takım, Guduric, Şehmus Hazer ve Tarık'ın basketleriyle farkı 4 sayıya kadar düşürdü (44-48) ancak Lukosiunas'ın basketiyle konuk takım son çeyreğe 51-44 üstün girdi.

Son periyoda daha istekli başlayan ve farkı eriten sarı-lacivertliler, bitime 3 dakika 14 saniye kala maçta ilk kez skor üstünlüğünü yakaladı: 63-62. Son üç dakikada üç sayılık atışlarla skor üstünlüğünün el değiştirdiği maçta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, Booker'ın serbest atışlarıyla rahatladı ve salondan 73-67 galip ayrıldı.

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