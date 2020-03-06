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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko deplasmanda yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Khimki'ye 14 sayı farkla 82-68 yenildi.

Erkan Tiryaki   | 06.03.2020
Fenerbahçe Beko deplasmanda yenildi

İstanbul

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 15. yenilgisini alırken, Khimki 13. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, 14 sayı farkla yenilerek olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da rakibine kaybetti. Fenerbahçe Beko, ilk maçı İstanbul'da 13 sayı farkla 89-76 kazanmıştı.

Karşılaşmaya pota altında Lauvergne'nin etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk 10 sayısını da bu isimle buldu. Shved'le hücumda etkili olan Khimki, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti. Çeyreğin sonunda hücum ribaundları ve boyalı alanda etkili olan Khimki, ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Ali Muhammed'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 1'e indirdi: 30-29. Khimki, Shved'in son saniye basketiyle soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda basit top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, boyalı alanı da iyi savunamayınca final periyoduna 10 sayı farkla geride girdi: 64-54.

Son çeyrekte Khimki karşısında direnemeyen Fenerbahçe Beko, ikili averajı da rakibine kaptırarak sahadan 82-68 mağlup ayrıldı.


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