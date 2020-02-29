Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'de etkisiz hale getirilen rejim askerleri ve vurulan rejim hedeflerine ait yeni görüntüler - VTR
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 26'ncı haftasında deplasmanda Valencia'yı 93-86 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 29.02.2020
Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Ankara

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26'ncı haftasında konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia'yı 93-86 mağlup etti.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreğini 21-14 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 47-41 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını koruyan Fenerbahçe Beko, 3'üncü periyodunu 65-60 önde tamamladığı karşılaşmadan 93-86 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Bekolu Derrick Williams ve Valencialı Vanja Marinkovic, 22'şer sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sarı lacivertli Türk temsilcisi 12'nci galibiyetini alırken, Valencia ise 14'üncü kez kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Valencia'ya konuk olacak

'Zor bir deplasman maçı olacağı kesin'

Anadolu Efes, ALBA Berlin'e konuk olacak

Anadolu Efes, ALBA Berlin'e konuk olacak
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ataşehir'de geçit yok

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ataşehir'de geçit yok