Fenerbahçe Beko Avrupa'da kayıp
THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenildi.
İstanbul
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenildi.
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi sahadan 3. kez galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.