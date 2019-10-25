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Fenerbahçe Beko Avrupa'da kayıp

THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenildi.

Berad Büyük   | 25.10.2019
Fenerbahçe Beko Avrupa'da kayıp

İstanbul

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenildi.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi sahadan 3. kez galip ayrıldı.

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