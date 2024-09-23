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Spor, Basketbol

Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

Lejla Biogradlija  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Ankara

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.

Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi.

Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

Taziye mesajları

Spor camiası, hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Asım Pars için sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, paylaştığı mesajda, "Türk basketbolunun önemli isimlerinden, eski milli basketbolcu Asım Pars’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

TBF'nin paylaşımında ise "Milli takımımızın eski basketbolcularından Asım Pars’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." mesajına yer verildi.

Anadolu Efes, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom başta olmak üzere çok sayıda kulüp ve sporcu da Asım Pars için taziye mesajı paylaştı.

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