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Basketbol, Dünyadan Spor

Ersan İlyasova, Utah Jazz'ın kadrosuna katıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Abdullah Tevge   | 11.03.2021
Ersan İlyasova, Utah Jazz'ın kadrosuna katıldı

Istanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ersan İlyasova'nın bundan sonra Jazz için oynayacağı belirtildi.

NBA'de 808 müsabakaya çıkan milli basketbolcu, 10,3 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

Son olarak Milwaukee Bucks forması giyen 33 yaşındaki basketbolcu, daha önce de Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks'ın kadrolarında yer aldı.

Ersan İlyasova, NBA'da aktif olarak basketbol yaşamını sürdüren, 8 bin sayı ve 4 bin 500 ribaunt barajını aşan 26 oyuncudan biri konumunda.

Öte yandan milli basketbolcu, Batı Konferansı'nda lider olan yeni takımında 77 numaralı formayı giyecek.


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