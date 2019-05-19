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Spor, Basketbol

Ergin Ataman'dan kupa sözü

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova ile finalde karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ataman, kupayı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Süha Gür   | 19.05.2019
Ergin Ataman'dan kupa sözü

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova ile finalde karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kupayı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hayal edebiliyorsak Atam, 100 yıl önce 'O gün bu gün' deyip başlattığın istiklal mücadelemizin sayesindedir. Biz de milletimizin kalp atışlarını hissederek dünyanın gözü önünde 'O gün bu gün' diyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz! En büyük kupa Türkiye'ye gelecek!" ifadelerini kullandı.

Ataman, çeyrek finaldeki Barcelona Lassa ve yarı finaldeki Fenerbahçe Beko karşılaşmaları öncesinde de benzer paylaşımlarda bulunmuş ve haklı çıkan taraf olmuştu.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde TSİ 21.30'da başlayacak.

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